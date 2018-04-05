«الحوت»: إنهاء 85% من حجم تنفيذ مشروع «كيما2» نهاية أبريل

قال المهندس عيد الحوت رئيس شركة كيما، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إن الهدف من مشروع "كيما2" هو إنتاج ١٦٠٠ طن يوريا ١٢٠٠ طن أمونيا يوميا بتكلفة استثمارية تصل إلى ١١.٦ مليار جنيه بتمويل قدره ٢٩٢.٣ مليون دولار، بالإضافة إلى ١.٩٢٠ مليار جنيه قروض من البنوك والنسب المتبقية تمويل ذاتي.



وأضاف "الحوت" خلال كلمته بحفل توقيع زيادة نسبة تمويل البنوك بمشروع، أنه من المقرر أن تنتهي الشركة الإيطالية التي تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ ٨٥ % من إجمال المشروع، بنهاية الشهر الجاري.



ويوقع "الحوت" عقد زيادة تمويل البنوك بمشروع كيما2 بحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



وكان وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قال في تصريحات لـ"الدستور"، إن العقد عبارة عن زيادة حجم التمويل من 52% إلى 62% من قيمة المشروع، الذي سوف يصل إلى 12 مليار جنيه.