حيوانات «سكريبال» تشعل الصراع بين لندن وموسكو مجددًا

تحاول الحكومة الروسية، وضع نظيرتها البريطانية في مأزق أمام العالم لإثبات أنها مخطئة بشأن محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.



وأكدت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، طالبت السلطات البريطانية بالكشف عن الوضع الصحي للحيوانات الأليفة التي كان يملكها "سكريبال".



وأضافت زاخاروفا: "نملك معلومات مؤكدة أن سكريبال كانت لديه حيوانات أليفة... ما هو وضعها الآن؟، ولماذ لم يتحدث عنها الجانب البريطاني قط؟، فلو كانت هناك مواد سامة في المنزل كما زعمت بريطانيا فمن المؤكد أن هذه الحيوانات تعرضت لضرر كبير".



وتابعت زاخاروفا: "هذه الحيوانات لها علاقة مباشرة بالقضية، خصوصًا لو كان الأمر يتعلق بمواد كيميائية سامة، لأن بريطانيا ربطت بين عملية التسميم ووجود مواد سامة في منزل سكريبال".



وأشارت الوكالة إلى أن سكريبال كان يملك أرنبا هنديا وبعض القطط.