وزير الدفاع الإيراني: ساندنا العراق وسوريا في حربهما ضد الإرهاب

زعم وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن إيران ساندت العراق وسوريا في مكافحتهما الإرهاب، كي ينجح البلدان في اقتلاع جذور الإرهاب المنتشر على أراضيهما.



وقال حاتمي، خلال لقائه نظيره الكازاخي على هامش مؤتمر موسكو الأمني، إن إيران وبفضل معرفتها الدقيقة لمنابت الإرهاب وجوانب هذه الظاهرة المتشعبة، ساندت سوريا والعراق في مكافحتهما الإرهاب.



من جانبه، وصف وزير الدفاع الكازاخي، خلال اللقاء، التعاون الثلاثي الإيراني الروسي التركي، الرامي إلى التصدي للإرهاب والحد من التصعيد في سوريا، بأنه ذو أهمية قصوى، ويعود بالنفع على المنطقة والعالم.