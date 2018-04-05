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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:30 م

«سرطان الكبد».. يمر بأربع مراحل والدولة تسعى للقضاء عليه بـ«الكشف المبكر»

سرطان الكبد
سرطان الكبد
ساره سعودي
dostor.org/2118208

تمر الإصابة بسرطان الكبد بـ 4 مراحل، مبكرة ومتوسطة ومتقدمة، يصاحبها انتشار خارج الكبد، والمرحلة النهائية تكون حالة الكبد متأخرة، تظهر فيها علامات تليفه، إلى جانب ظهور استسقاء في البطن، ويكون العلاج بناء على المرحلة التي وصل لها، وتكافح وزارة الصحة المرض من خلال آلية الكشف المبكر على نفقة الدولة، وتتراوح تكلفة تحاليل الفرد الواحد بين 100 - 150 جنيها.

وقالت الدكتورة سهير شومان نائب المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية، إنه من المقرر أن تبدأ وزارة الصحة والسكان برنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد للمتعافين من فيروس «سي» أول الشهر المقبل.

وأوضحت في تصريح خاص لـ "الدستور" أنه سيتم عمل فحص شامل للمتعافين كل 3 أشهر، من خلال عمل نوعين من التحاليل وهما تحليل دلالات الأورام وموجات فوق صوتية للكشف عن البؤر السرطانية بالكبد، مؤكدة أن الدولة سوف تتحمل جميع نفقات التحاليل الطبية والعلاج في حال ثبوت الإصابة، غير أن إجراء الفحوصات الطبية سيتم من خلال جميع مراكز علاج فيروس «سي» على مستوى الجمهورية.

ويقول الدكتور محمد عزالعرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن نسبة الإصابة بسرطان الكبد هي 30 مواطنا لكل 100 ألف من إجمالي عدد السكان وهو ما يقرب من 30 ألف مواطن.

وأوضح عزالعرب في تصريح خاص لـ " الدستور" أن نسبة حدوث السرطان بالنسبة لمرضى فيروس «سي» تمثل 20% من عدد المصابين على مدار 20 سنة، ونسبة إصابة المرضى الذي يعانون من تليف الكبد تتراوح ما بين من 1 - 7% سنويا.

وكشف أن هناك عددا من الفئات المستهدفة للكشف المبكر عن سرطان الكبد، وهم مرضي تليف الكبد، وفيروس «سي» حتى بعد شفائهم، ومرضى فيروس «بي»، ومرضي تخزين الحديد، و"النحاس " المشهور بمرضي "ويلسون "، ومرضى التهاب الكبدي المناعي المزمن، ومرضي "ناش".

وأشار إلى أن التحاليل تتم كل 4 أشهر للكشف المبكر عن طريق تحليل دلالات الأورام والموجات فوق الصوتية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 6 مراكز تتبع وزارة الصحة والسكان تجري الكشف المبكر عن سرطان الكبد، بينما تعميم الكشف على جميع مراكز علاج فيروس «سي» سوف يسهم في الكشف على نسب أكبر.

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