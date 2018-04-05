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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:27 م

بالصور.. الشباب والرياضة بالغربية تكرم الأطفال الأيتام

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية - شريف عبد الغنى :
dostor.org/2118207

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية «إدارة طنطا أول»، تحت رعاية محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، احتفالا لتكريم الأطفال الأيتام بمقر مركز شباب برما وحصتها بطنطا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء للطفل اليتيم.

وتم تكريم عدد كبير من الأطفال الأيتام، وتقديم الهدايا العينية، وتنظيم برامج ترفيهية لهم.

حضر الاحتفال محمد فتحي، مدير إدارة الشباب والرياضة، وعبدالسلام الذهبي، الأمين المساعد لجمعية «من أجل مصر»، ومحمد شمس نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إبراهيم مدير المركز، ومسئولو التخطيط والمتابعة، وعدد كبير من الأهالي والعاملين بالشباب والرياضة.

بالصور.. الشباب والرياضة بالغربية تكرم الأطفال الأيتام
بالصور.. الشباب والرياضة بالغربية تكرم الأطفال الأيتام
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