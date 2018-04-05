«تايم» الأمريكية تختار بن سلمان شخصية الغلاف لعددها الجديد

اختارت مجلة الـ«تايم» الأمريكية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شخصية الغلاف لعددها الصادر هذا الأسبوع، وذلك عقب زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت أسبوعين، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونشرت الصفحة الرسمية، التابعة للمجلة الأمريكية، على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، غلاف العدد الجديد وعليه صورة كبيرة للأمير محمد بن سلمان.



وعلقت الـ«تايم» على الغلاف قائلة: «الأمير السعودي يعتقد أنه يستطيع تغيير الشرق الأوسط، فهل يجب أن نؤمن به؟»، ومن المقرر أن يستمر العدد الصادر من المجلة الأمريكية حتى 16 أبريل الجاري.