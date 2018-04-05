مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بإحدى الجامعات التركية
أكدت وسائل إعلام تركية، أن إحدى الجامعات بمدينة إسكي شهر، شهدت حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز».
ولم توضح وسائل الإعلام ملابسات الحادث وأسبابه ودوافعه بعد.
أكدت وسائل إعلام تركية، أن إحدى الجامعات بمدينة إسكي شهر، شهدت حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز».
ولم توضح وسائل الإعلام ملابسات الحادث وأسبابه ودوافعه بعد.
أناب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الخميس، اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن وسط الصعيد لمنح 12 ضابطًا وفردًا أنواط الإمتياز والاستحقاق في محافظات الوادي الجديد وسوهاج ...
شنت قوة من وزارة الداخلية والمتمثلة فى رجال الأمن المركزى وبعض القيادات المكلفة بتأمين محطة مترو أنفاق العتبة، اليوم الخميس، حملة لإزالة الباعة الجائلين من ميدان العتبة. فيما حاول عدد من الباعة ...
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، إن المواطن هو الرادع الأساسى للفساد في المصالح والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون إيجابيًا ويبلغ الجهات الرقابية المنوطة لإجراء ...