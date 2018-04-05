شحن 15 طن مساعدات إنسانية لليمن عبر قرية البضائع بمطار القاهرة

أنهت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس إجراءات شحن مساعدات إنسانية عبر قرية البضائع تقدر بـ15 طنا، لإرسالها إلى اليمنيين، على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اليمن.



وتحتوى الشحنة على مواد طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الحياتية، حيث تم شحنها على متن طائرة مصر للطيران، بحضور مساعد وزير الصحة اليمني والسفير اليمني بالقاهرة.



وتعتبر الشحنة مساهمات من جهات متعددة بالقاهرة، منها وزارتا الدفاع والصحة والوكالة المصرية من أجل الشراكة والتنمية التابعة لوزارة الخارجية، والمصل واللقاح، والهلال الأحمر.



وتولى مكتب وزارة الخارجية بالمطار برئاسة أحمد شطا مدير عام المكتب، تنسيق وتنظيم احتفالية الشحنة، بحضور مندوب عن وزارة الدفاع والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، ومندوبين من الهلال الأحمر، وعدد من الشخصيات المعنية بالحدث.



