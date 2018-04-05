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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:23 م

ننشر خريطة المحاجر البيطرية على مستوى الجمهورية ومهامها

المحاجر البيطرية
المحاجر البيطرية
عبد الناصر محمد
dostor.org/2118203

قال الدكتور أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للمحاجر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الإدارة لديها 5 محاجر حكومية تستقبل اللحوم المستوردة من كل الدول الإفريقية والدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، وهي محجر بيطري المكس بالإسكندرية ومحجر بيطري القابوطي ببورسعيد ومحجر شلاتين ومحجر سفاجا إلى جانب محاجر القطاع الخاص المؤقتة لمدة من الزمن.

وأضاف "عبدالكريم" لـ "الدستور": هناك مجازر خاصة في الإسكندرية والنوبارية وبرج العرب وطنطا ودمياط وبورسعيد والأدبية بالسويس إلى جانب 12 محجر قطاع خاص في أبوسمبل بأسوان.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للمحاجر تدير هذه المحاجر من خلال 4 إدارات عامة هي: الإدارة العامة للوجه القبلي والبحر الأحمر والإدارة العامة للقاهرة والبساتين والإدارة العامة لشرق الدلتا وبورسعيد والإدارة العامة بالإسكندرية.

وأوضح أن المحاجر الطبية البيطرية الحكومية والخاصة، مستعدة لاستقبال العجول الحية المستوردة من الخارج بغرض الذبيح الفوري أو التربية أو العشار وفحصها بيطريا.

ويشمل تقسيم محافظات الجمهورية جغرافيًا إلى محاجر للثروة الحيوانية المستوردة، بحيث تقتصر محاجر الشريط الحدودى للبحر الأحمر وحتى أسوان على دول إفريقيا ومحاجر ساحل البحر المتوسط ووسط الدلتا الطبية البيطرية لدول أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وأوضح أن الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالهيئة، تعمل على النهوض بالمحاجر الحكومــية مــن حيث تحــديثها وتطويرها وزيادة السعة المحجرية لها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محاجر جديدة تساعد على استيعاب الزيادة في أعداد العجول الواردة من الخارج وإحكام الرقابة المحجرية بما يضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية وزيادة التحكم فى انتشار الأمراض الحيوانية خاصة الأمراض الوافدة والوبائية، وحفاظا على صحة الإنسان وضمانا لسلامة وجودة السلع المستوردة والمصدرة.

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