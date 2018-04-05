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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:22 م

الجيش التركي يقتل 7 من حزب العمال الكردستاني

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2118200

أفادت وكالة الأناضول التركية، شبه الحكومية، أن الجيش التركي شن هجومًا على حزب العمال الكردستاني بالعراق، ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحزب.

وذكرت الوكالة أن العملية نُفذّت، مساء الأربعاء، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التركية وعملاء ريفيين من بولومور، وهي منطقة جبلية بمحافظة تونجلي الواقعة شرقي البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية بأن أحد المتمردين الذين لقوا مصرعهم كان في قائمة المجرمين الأكثر بحثًا في البلاد، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة جندي تركي.

ويتعرض الجيش والشرطة في تركيا لهجمات عديدة على يد حزب العمال الكردستاني عقب وقف إطلاق النار، إثر فشل مفاوضات السلام مع الحكومة، في يوليو2015.


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