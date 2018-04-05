المعركة الخاسرة.. كيف فشل «ترامب» فى ابتزاز التنين الصينى؟

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الصين الوحيدة التى بمقدورها إيقاف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فهى حرب خطيرة على العالم.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال قدمت الصين أي شىء للولايات المتحدة، فإن هذه الحرب ستقف، خصوصًا أن الطرفين لم يتخذا أي إجراءات فعلية بالتعريفات الجمركية التي تعهدا بها، وبالتالى يمكن التراجع عنها.



وأوضحت أن المسئولين الأمريكيين متأكدون من ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الصين بشأن تعاملاتها التجارية غير النزيهة، ولكن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي تصور فى حال فشلت هذه الإجراءات في التأثير فى الصين.



وأضافت أن "ترامب" يعتقد أن عجز الميزان التجاري مع الصين في حد ذاته يفقر الولايات المتحدة، وربما يعتقد أيضًا أن فرض ضرائب أكثر على السلع الصينية وجعلها أغلى فى السوق يغني الأمريكيين ويدفعهم لشراء السلع الأمريكية.



وتابعت الصحيفة أن هذه الفكرة غير صحيحة بالمرة، لأن أغلب السلع التي تطالها ضرائب ترامب تدخل في صناعة منتجات أمريكية نهائية الصنع، مما يجعلها أغلى وأقل تنافسية فى السوق.



وأكدت أنه يجب على الصين التنازل للولايات المتحدة من أجل وقف هذه الحرب، فترامب يجهل أبسط قواعد الاقتصاد والتجارة الدولية، إلا أنه محق بشأن سلوك الصين التجاري الذي يضر بالكثير من الدول.