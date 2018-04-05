القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:21 م

ضبط صاحب ورشة أسلحة نارية بحوزته 12 فرد خرطوش بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2118198

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أحد العناصر الإجرامية في المنيا بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وبحوزته 12 فرد خرطوش محلى الصنع.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية النشطة فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها ويدعى "علاء. م. ع" مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا "سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص".

تم إخطار اللواء أحمد عمر، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته "12 فرد خرطوش محلى الصنع، دراجة نارية دون لوحات معدنية، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


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