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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:21 م

«بيطرى القاهرة» يواجه الكلاب بإعدامها بـ«طعوم»

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
مصطفى عبدالله
dostor.org/2118197

قال الدكتور ميلاد سيدهم إن بيطري القاهرة يواجه الكلاب الضالة بإعدامها في الشوارع باستخدام «طعوم» يتم توفيرها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإبادة الكلاب بالاشتراك مع الأحياء وهيئة نظافة القاهرة للتخلص من جثثها.

وأكد ميلاد في تصريحات لـ «الدستور» أن التخلص من الكلاب قديمًا كان من إدارة الخيالة بوزارة الداخلية عن طريق جمع الكلاب الضالة من الشوارع بالكرباج ليتطور الأمر إلى الخرطوش حتى عام 2011 ليتولى بعدها طب بيطري القاهرة مسئولية التخلص من الكلاب الضالة.

وربط مدير مديرية طب بيطرى القاهرة بين انتشار الكلاب والقمامة والفضلات الغذائية بالشوارع مشيرًا إلى الحملات المكثفة لمواجهتها تزامنًا مع أعياد شم النسيم.


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