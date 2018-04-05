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الخميس 05/أبريل/2018 - 01:21 م

قبول استقالة نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

سهر الدماطى
سهر الدماطى
راندا التوني
dostor.org/2118099

أعلن بنك مصر اليوم الخميس، قبول الإدارة العليا بالبنك لطلب الاستقالة الذي تقدمت به سهر الدماطى، التي شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ سبتمبر الماضي، وذلك لمواصلة عملها في المجال الاقتصادي والتدريس.

وأوضحت "الدماطي" أن ذلك يرجع إلى رغبتها في مواصلة العطاء في مجالات متعددة، وأبدت اعتزازها بالعمل تحت مظلة هذا الصرح خلال الأشهر القليلة الماضية، متمنية التوفيق والازدهار للزملاء بالبنك.

وأعرب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن تقديره البالغ لسهر الدماطي، وأشاد بدورها متمنيا لها التوفيق.

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