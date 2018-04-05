«التايمز»: انسحاب أمريكا من سوريا يفتح الطريق أمام تركيا وإيران

أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا مبكرًا، يصب في صالح خصوم واشنطن.



وتابعت الصحيفة: أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يفتح المجال أمام تركيا وروسيا وإيران، لإعلان انتصارها على الولايات المتحدة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الثلاث بينها خلافات كبيرة، ولكنها تتفق على مبدأ واحد وهو إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط.



وأوضحت الصحيفة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، سيجعل الفصائل المعارضة والأكراد بمفردهم في مواجهة تركيا، ولن يكون هناك أي أمل لاستعادة الاستقرار والديمقراطية في سوريا.