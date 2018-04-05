النيابة تستمع لـ«صبري» في بلاغه ضد وزير العدل الإخواني الأسبق

استمعت اليوم النيابة العامة لأقوال المحامي سمير صبري، في البلاغ رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمقدم منه، ضد أحمد سليمان، وزير العدل الإخواني الأسبق، لتطاولة علي القضاء المصري والدولة المصرية والإستقواء بالمؤسسات الحقوقية المشبوهة في الخارج ونشر أخبار كاذبة.



كما استمعت النيابة لأقوال صبري في البلاغ رقم ٢٣٩٤ لسنة ٢٠١٨ المقدم ضد المرشح الرئاسي المنسحب لعدم استيفاؤه لشروط الترشح ولصدور حكم ضده في واقعة فعل علني فاضح، والبلاغ موضوع التحقيق اليوم يتعلق في اتهامه في واقعة تحرش بإحدي عضوات حزب العيش والحريّة الذي يرأسة خالد علي، وبناء عليها استقال المذكور من الحزب.

