بتخفيضات 15%.. محافظ شمال سيناء يفتتح معرض «أهلًا رمضان»

تستعد الغرفة التجارية بشمال سيناء الأسبوع المقبل لإقامة معرض "أهلا رمضان"، بمدينة العريش بميدان المالح والذى يفتتحه المحافظ يوم 10 مايو المقبل.



وقال عبدالله قنديل رئيس الغرفة، إنه بالرغم من الظروف غير العادية التى تمر بها المحافظة، إلا أننا سنقيم المعرض هذا العام لتوفير جميع السلع الغذائية للمستهلك السيناوى الذى عانى الفترة الأخيرة من صعوبة الحصول عليها.



وأضاف "قنديل" أن المعرض سيقام على مساحة 600 متر مربع، وستتحمل الغرفة جميع تكاليف التجهيزات الخاصة والإضاءة والتهوية والثلاجات وتقدمها بالمجان للعارضين للحصول على تخفيضات تصل إلى 15% هذا العام على معظم المعروضات، وهي تشمل "اللحوم والخضروات والسلع الأساسية".