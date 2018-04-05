«الأمن العام» يفك لغز سرقة 269 ألف جنيه من معرض سيارات بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، من كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالى عبارة عن 269 ألف جنيه، من معرض سيارات بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.



تلقى قسم شرطة أول المحلة بالغربية من رأفت.أ.أ، 53 سنة، صاحب معرض سيارات كائن بدائرة القسم، ومقيم فى دائرة مركز شرطة المحلة، باكتشافه سرقة مبلغ مالى وقدره 269000 جنيه، مائتى وتسعة وستون ألف جنيه من داخل الخزينة بالمعرض ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.



وبناء على توجيهات اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، تم تشكيل فريق بحث جنائى بالاشتراك مع أمن الغربية لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من أمير.م.ع، 30 سنة، عامل سابق بالمعرض، ورضا.ص.أ، 24 سنة، سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، حيث اتفقا سويًا على سرقة المجنى عليه، وأضاف الأول باحتفاظه لنسخة من مفاتيح المعرض إبان فترة العمل به، وبإرشادهما تم ضبط مبلغ ( 225،400 جنيه) وأقرا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.