بيان عاجل بسبب إلغاء رحلات 40 قطارًا أغلبها إلى الصعيد

تقدم النائب خالد أبوزهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بخصوص إلغاء أكثر من 40 رحلة قطار أغلبها موجه إلى محافظات الصعيد.



وأوضح "أبوزهاد"، في بيان له اليوم، أن وزارة النقل تلغي القطارات المخفضة في السعر والموجهة من الصعيد إلى القاهرة والعكس، بغرض توفير النفقات، واستبدالها برحلات باهظة الثمن ومرتفعة على المواطن الفقير في الصعيد.



وأشار إلى أن أهم القطارات التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين في الصعيد ألغيت، وتحمل أرقام 734 سوهاج – نجع حمادي، و741 المنيا – الواسطى، و716 أسيوط – سوهاج، و709 أسيوط – المنيا، و708 المنيا – أسيوط، و721 سوهاج – أسيوط.



وأضاف أن استراتيجية وزير النقل فاشلة حتى الآن، وتشكل نوعا من التضييق على المواطنين من خلال إلغاء الدعم بشكل تدريجي، مؤكدا أن إلغاء هذا العدد من الرحلات يحدث ارتباكا شديدا في مواعيد المواطنين.





