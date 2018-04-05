«الزراعة»: عرض تقرير حماية الأراضي أسبوعيًا على «الوزراء»

أكد المهندس مجدي عبدالعزيز، مدير عام حماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية بوزارة الزراعة تقوم بحصر التعديات أسبوعيا وإزالتها، وتحصر ما تمت إزالته وما لم يتم، ويتم عرض تقرير أسبوعي على الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.



وقال في تصريحات، لـ«الدستور»، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضي مهامها حماية الأراضي من التعديات على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك إدارة لحماية الأراضي في كل محافظة ومركز وقرية، وهناك إدارة لحماية الأراضي في كل جمعية زراعية، ويتابع المهندسون الزراعيون الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات، كما يقومون بحصر التعديات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.



وأضاف أنه يتم التنسيق الدوري مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة؛ لإزالة أي تعدٍ على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات المخالفات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة، للحد من المخالفات والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضي الخصبة.