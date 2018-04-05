«إسماعيل» يعرض على «بكتل» المشاركة فى مشروعات منطقة قناة السويس

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بريندان بكتل، الرئيس التنفيذى لشركة بكتل الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رحب في مستهل اللقاء برئيس الشركة، معربًا عن حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة للعمل، ودفعها نحو المشاركة في المشروعات المختلفة التي تنفذ في مصر.



وأشار إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرات شركة بيكتل في إقامة وإدارة المشروعات، لافتًا إلى أن هناك مشروعات قومية كبرى يتم إنشاؤها في مصر، منها 14 مدينة جديدة، ومشروعات للطاقة والبنية التحتية في كل القطاعات التي يمكن للشركة دراستها والمشاركة فيها.



وتوجه رئيس الشركة بالتهنئة بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن ذلك يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية.



وأشار إلى حرصه على زيارة مصر بشكل منتظم لمتابعة أنشطة الشركة في مصر، وبحث آفاق التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وحرصه على المشاركة في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.