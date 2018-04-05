«أسوشيتد برس» تكشف المواقع الجديدة للقوات الأمريكية في سوريا

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن القوات الأمريكية تواصل إقامة مواقع عسكرية جديدة في سوريا، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يود الانسحاب من سوريا.



وتابعت الوكالة: أنه على الرغم من رغبة ترامب المُلحة في الانسحاب من سوريا، إلا أن القوات الأمريكية بدأت قبل نحو أسبوع بتدشين مواقع عسكرية جديدة في مدينة منبج شمالي سوريا، للفصل بين القوات التركية والكردية.



وأوضحت الوكالة أن المواقع الأمريكية الجديدة تأتي في ظل نفي التحالف الذي تقوده واشنطن بإمكانية وجود قواعد أمريكية في المنطقة، وأن الدوريات الأمريكية ليست ثابتة.



وأشارت إلى أن هناك توقعات بتدشين مواقع أكثر على طول الجبهة المشتعلة، والتي يبلغ طولها نحو 50 كيلومترا، وتواصل القوات الأمريكية العمل في المواقع الجديدة وتحيط بها ما لا يقل عن 6 عربات مدرعة.

