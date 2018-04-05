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الخميس 05/أبريل/2018 - 01:03 م

رئيس البرلمان الجزائري يدعو أمريكا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

السعيد بوحجة، رئيس
السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2118064

دعا السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها الخاص بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومواصلة دورها الراعي للسلام في المنطقة، مع تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وقال بوحجة، في كلمة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية هو انتهاك وخرق للشرعية الدولية، من جانب دولة راعية للسلام، لكنها تنسف بقرارها جميع ما تحقق على طريق تحقيق السلام، وتترك المنطقة لتكون بؤرة توتر دائمة، مؤكدا أنه لا يجوز المساس بالمكانة السياسية والاقتصادية والتاريخية لفلسطين والقدس.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أنه بمناسبة ذكرى إحياء يوم الأرض فإن الجزائر ترفع تحية إجلال وتقدير لروح الصمود التي ظهرت وتجلت في الدفاع عن الشرعية، وتمسك الفلسطينيين بأرضهم وقضيتهم، وإيصال صوتهم للعالم.

وشدد بوحجة على أهمية توحيد الفلسطينيين لصفوفهم دفاعا عن قضيتهم، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، وتمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ولفت رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى أن الجزائر استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على التطرف العنيف عبر إعلاء سيادة القانون، وتعزيز ميثاق السلم الوطني، منوها إلى أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك، ووضع إستراتيجية متكاملة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز الوسطية، بما يعزز جهود مواجهة الإرهاب والتطرف والتفرقة، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والمواطنة.

وقال بوحجة إن بلاده تجدد دعوتها إلى مصالحة وطنية بين الليبيين، وحل الأزمة السورية سلميا، مع حقن الدماء وإقرار الأمن في اليمن.

كما دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى الشروع في مصالحة عربية شاملة، وتبني الحوار للخروج من دوامة العنف، وتركيز مقدرات الأمة العربية لبناء الإنسان، خاصة أن الأمة تملك كل المقومات المادية والمعنوية لتحقيق ذلك، مع العمل سويا لإنهاء كل بؤر التوتر في المنطقة.

ووجه بوحجة التهنئة إلى مصر على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لمصر وافر الأمن والاستقرار.

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