الثلاثاء المقبل.. جامعة بنى سويف تحتفل بيوم اليتيم

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الثلاثاء المقبل، "الاحتفالية السنوية لليوم الترفيهي للأيتام"، بمشاركة 300 يتيم، بالتعاون بين كليات الجامعة المختلفة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة بني سويف.



وأكد منصور، فى تصريحات صحفية، على التواصل الدائم والمشاركة المجتمعية المستمرة للجامعة، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لها، ولخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها، وضرورة الاهتمام بالأطفال اليتامى ورعايتهم ومعاملتهم كأفراد طبيعيين، حيث أوصت الأديان السماوية برعاية اليتيم، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تكرار هذه الاحتفالية كل عام، ولا يقتصر علي كونه يومًا واحدًا فقط، حتى يتم دمجهم في المجتمع وتحويلهم لطاقة إيجابية تسهم في تقدم الوطن باعتبارهم جزءًا من نسيج هذا المجتمع.