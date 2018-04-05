مي فاروق فى عباءة أم كلثوم بالأوبرا

تحت عنوان «كوكب الشرق»، تحيي الفنانة الشابة مي فاروق حفلًا ضخمًا، مساء الخميس 12 أبريل الجارى، على المسرح الكبير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



يتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين، منها: حيرت قلبي، غلبت أصالح، قوم بإيمان لرياض السنباطى، وفات الميعاد لبليغ حمدى.



يذكر أن احتفاليات كوكب الشرق شهرية، وتأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.