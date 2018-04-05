«القاهرة للزيوت» تُخطط لتأجير 10 محلات فى دمياط

قالت إدارة البورصة منذ قليل إن شركة مصر للزيوت والصابون تستعد لتأجير 10 محلات بمحافظة دمياط في مزاد علنى فى 23 أبريل الجارى.



وأوضحت الشركة فى إفصاحها للبورصة منذ قليل أن المحلات تابعة لمصنع الشركة بمدينة كفر سعد فى محافظة دمياط.



كانت المؤشرات المالية لشركة مصر للزيوت والصابون، قد أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 193% لتبلغ 16.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 690.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 371.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.