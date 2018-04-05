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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:56 م

ضبط متهم بحيازة 750 طربة حشيش في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم
عمرو المزيدي
dostor.org/2118051

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 750 طربة لمخدر الحشيش.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام علوانى. ص. ن 39 سنه، عاطل - مقيم بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي دائرة قسم شرطة برج العرب بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن الإسكندرية، تم استهدافه بمسكنه وتبين عدم تواجده، وتواجد عاطل آخر وبحوزته 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلوجراما.

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات خاصة بالهارب وأنه يقوم بمعاونته وحراستها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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