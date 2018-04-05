10 مايو.. محافظ أسوان يفتتح 5 معارض «أهلا رمضان»

قال محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، سيفتتح فى 10 مايو المقبل معارض «أهلًا رمضان» فى 5 مدن بالمحافظة، وهي «أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو».



وتقيم الغرفة التجارية، للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، معرض «أهلا رمضان»، لطرح السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تزامنا مع حلول شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان بتخفيضات 10%.



وأكد أبوالقاسم أنه سيتم اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأسبوع المقبل؛ لبحث الاستعدادات النهائية لتجهيز المعارض، وتحمل الغرفة جميع النفقات بالنسبة للتهوية والثلاجات حتى لا تتلف السلع الغذائية المعروضة، كما سيتم منح جميع الأماكن بالمجان للعارضين مقابل وجود تخفيضات على أسعار المعروضات.



وأضاف أنه سيشارك هذا العام 4 شركات غذائية بقطاع الأعمال، علاوة على شركات القطاع الخاص والتجار، كما سيتم التنسيق مع مديرية التموين والمحافظة؛ للمتابعة اليومية على جودة المعروضات، وأيضا التأكد من وجود التخفيضات على أسعارها.



وأشار إلى أن المعروضات تشمل جميع السلع الغذائية من البلح بأنواعه، وياميش رمضان بأسعار الجملة، كما أنها تضم أقساما لبيع اللحوم السودانية بسعر 75 جنيها للكليو، والبرازيلية بسعر 65 جنيها، بجانب أقسام أخرى لبيع الدواجن المحلى والمستورد، وكذا بيع الأرز والغلال والحبوب والزيوت ومنتجات الألبان، والتى تهدف لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة.