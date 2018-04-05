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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:52 م

ثوار الأحواز يحرقون العلم الإيراني أمام الحرس الثوري

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2118046

أحرق ثوار انتفاضة الأحواز، العلم الإيراني في وجه ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بحي الثورة في إقليم الأحواز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المحتجين على النظام الإيراني قطعوا طرق الحرس الثوري الإيراني بحرق العلم الإيراني أمامهم، مرددين «بالروح بالدم نفديك يا أحواز»، مما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى اعتقال أطفال الأحواز بشكل هستيري.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن الانتفاضة الشعبية بدولة الأحواز العربية تتسع رقعتها لليوم التاسع على التوالي، مع ازدياد عدد المشاركين فيها، منددين بقمع النظام الإيراني لهم، ورفض التهميش والعنصرية الفارسية تجاههم، مطالبين بإسقاط الاحتلال الإيراني عن الأحواز، والاعتراف بها كدولة مستقلة.

وفِي سياق متصل، تعرض المستوطنون الفُرس، بالقرب من ساحل كارون في مدينة الأحواز، إلى هجوم من قبل الأهالي العرب الذين عبّروا عن رفضهم المخططات الاستيطانية التي تنفذها سلطات الاحتلال لتغيير التركيبة السكانية في الأحواز لجعل العرب أقلية في أرضه.

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