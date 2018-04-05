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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:52 م

اجتماع الخرطوم يبحث آثار سد النهضة وتأخر التقرير الاستهلالي

اجتماع الخرطوم
اجتماع الخرطوم
وائل القمحاوى
dostor.org/2118045

بدأت فعاليات اجتماع الخرطوم لبحث أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الرى والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان".

جاء ذلك عقب تأجيل الاجتماع بعد الاضطرابات التى حدثت فى إثيوبيا واستقالة رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، وتعيين آبى أحمد بديلًا عنه.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل لاتفاق يراعي المشاغل المصرية، فيما يعلن الوزراء التسعة في نهاية اجتماعهم عن نتائج المباحثات، وما تم التوصل إليه بين الدول الثلاث، ومحاولة إصدار التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية للسد.


اجتماع الخرطوم يبحث آثار سد النهضة وتأخر التقرير الاستهلالي
اجتماع الخرطوم يبحث آثار سد النهضة وتأخر التقرير الاستهلالي
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