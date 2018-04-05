وزير التعليم يستعرض أمام «الوزراء» الاستعداد لامتحانات الثانوية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستكمال مناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي.



وأكد المهندس شريف إسماعيل الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير ملف التعليم لما له من دور محورى في توفير الإعداد الملائم لتخريج أجيال جديدة من الشباب المؤهل القادر علي دخول سوق العمل والمنافسة في ضوء التطور التكنولوجي، موجهًا بضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي في أقرب فرصة.



وخلال اللقاء، عرض وزير التربية والتعليم الموقف بالنسبة لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه يجرى متابعة العمل لافتتاح المدارس اليابانية في شهر سبتمبر المقبل والتي يقدر عددها بـ45 مدرسة.



كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الجايكا اليابانية والبنك الدولي واليونيسيف للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير العملية التعليمية.



