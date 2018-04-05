تجديد الثقة فى أنظمة الجودة بمعهد بحوث البترول

استقبل الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول المصري، والدكتور ياسر مصطفى، نائب مدير المعهد، والدكتور أسامة عبدالحليم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، فريق التقييم الخاص بالجهة المانحة لشهادات نظم الجودة «Russian Regist» المعتمدة دوليا من شركة «IQNET» العالمية، ويمثل فريق التقييم كبير المراجعين مهندس محمد عمرو، والمراجع طارق خالد.



يأتى ذلك لتنفيذ المراجعة الدورية على المعهد، لتجديد شهادات نظم إدارة الجودة ISO 9001-2015، ونظم إدارة شئون البيئة للسلامة والصحة المهنية ISO 14001-2015، طبقا للإصدار الجديد، والمراجعة على شهادة OHSAS18001.



وكانت نتيجة المراجعة توصية فريق التقييم بإصدار الشهادات طبقا للإصدار الحديث، والاحتفاظ بشهادة OHSAS، لمدة عام آخر، والتوصية باستمرار الشهادات السابق ذكرها للسنة الخامسة على التوالي.



كما أشاد فريق التقييم بالمجهود المبذول من فريق نظم الجودة بالمعهد، وتطبيق المواصفات القياسية المذكورة بأعلى دقة وكفاءة.



وأوضح «الصباغ» أن الإدارة العليا للمعهد تحرص دائما على التطوير المستمر لجميع أنشطة العمل، وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق مستوى الجودة المطلوب، وأن هذا النجاح هو تكليل لمجهودات المعهد الدائمة للارتقاء بالمنظومة الفنية والإدارية، لجعله من أفضل المراكز البحثية على المستوى المحلي والإقليمي.