جنايات القاهرة تعاقب متهمين بحيازة أسلحة بالحبس سنة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المتهمن عبدالعاطى وجيه "سائق"، وفوزى صبحى أحمد "بائع ملابس"، بالحبس سنة، لاتهامه بحيازة سلاحين ناريين، دون ترخيص، بدائرة قسم منشأة ناصر.



صدر الحكم بعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيى يمانى، ووليد محمد صيرة، وأمانة سر، ياسر عبدالعاطى، وعبدالمسيح فل، وهانى حمودة.



وأسندت النيابة للمتهمن عبد العاطى وجيه "سائق"، وفوزى صبحى أحمد "بائع ملابس"، تهمة حيازة وإحراز سلاحين نارىين "فرد خرطوش" دون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كما وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز ذخائر تستخدم فى السلاح النارى المذكور دون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.



