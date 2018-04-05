بتخفيضات 15%.. محافظ بنى سويف يفتتح معرض «أهلا رمضان» 15 مايو

قال الدكتور رجائى عبدالفتاح رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، إن الغرفة ستقيم للعام الثالث على التوالى معرض "أهلا رمضان" بميدان المديرية بمدينة بني سويف لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية للمستهلك التى يحتاجها خلال شهر رمضان بنسبة تخفيضات تتراوح بين 10% إلى 15 %، مشيرًا إلى أن المحافظ سيفتتحه يوم 10 مايو المقبل.



وأضاف "عبدالفتاح"، أن الغرفة تجهز حاليّا المكان وتتحمل النفقات بالنسبة للتهوية والثلاجات حتى لا تتلف السلع الغذائية المعروضة، كما سيتم منح جميع الأماكن بالمجان للعارضين مقابل وجود تخفيضات على جميع الأسعار.



كما تشمل المعروضات السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وبقوليات وزيوت وسكر ومستلزمات رمضان وأيضا البلح والياميش بأسعار مخفضة.



وأوضح أنه من المنتظر أن تشارك نحو 25 شركة قطاع أعمال عام وخاص فى المعرض وأيضا تجار المحافظة.

