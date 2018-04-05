«الزراعة»: استيراد ٤٠ ألف رأس ماشية من أبقار الذبح والتسمين

أكدت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية أنه تم استيراد ٤٠ ألف رأس ماشية من الأبقار وتشمل عجول للذبح الفوري والتسمين والعشار الحلاب، وتم حجزها في المحاجر الحدودية خلال عام 2018.



وأشارت إلى أنه تم فحصها بيطريا بالمنافذ الجمركية وسحب عينات من الماشية المستوردة لفحصها في المعامل لضمان خلوها من الأمراض والأوبئة قبل توزيعها في المحافظات، ضمن مشروع المليون رأس ماشية.



وقالت في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم إعداد كشوف بها وتسلمها قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية، وقد وضعت في محاجر ومزارع تم إعدادها خصيصا لاستقبال هذه الأعداد طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية للحيوان.



وأوضحت استمرار عمليات الاستيراد للوصول بالأعداد إلى مليون رأس ماشية، مشيرة إلى أن أعداد الماشية التي تم استيرادها وصلت إلى ٧٩٥ رأسا من إسبانيا، وتم وضعها في بمحجر وحدة الألبان بمنطقة الفردان، و٤٥٧ رأسا بمحجر القبوطي، و٩٦٣ رأسا أخرى بمحجر الألبان بمنطقة الفردان.



وأضاف أنه قد وصلت من إسبانيا نحو ١٢٧٢ رأس ماشية، وتم وضعها بمحجر الفردان شبرا شهاب، و٧٣٤ رأسا من إسبانيا ووضعت بمحجر العراق بمحافظة الإسماعيلية، كما وصلت ٢٩١ رأسا، ووضعت بمحجر الفردان شبرا شهاب.



وبلغت الماشية التي تم استيرادها بغرض التسمين بلغت نحو ١٧٥٠ رأس ماشية من إسبانيا، وتم وضعها بمحجر وحدة الألبان الحديثة بمنطقة الفردان.



وقالت إنه وصلت للموانئ ١٥٦٨ رأس ماشية ووضعت بمحجر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، و١٣٩٦ رأسا أخرى وضعت في محجر الألبان بالإسماعيلية، و٢٣٩١ رأسا، وتم وضعها في محجر مجمع الألبان بمحجر ٦ أكتوبر بالنوبارية، وجارٍ توزيع باقي الأبقار على المحاجر الحدودية.



