«ترامب»: خسرنا حربنا التجارية مع الصين بسبب الحمقى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت حربها التجارية مع الصين منذ زمن طويل، لافتًا إلى أن بلاده ليست في حرب جديدة مع الصين.



وقال "ترامب"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "تسبب أشخاص حمقى، غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في خسارتنا تلك الحرب مع الصين".



وتابع: "بسبب هؤلاء أصبح لدينا عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية، ولن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".



وكان الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد اندلع بعد قرار واشنطن بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم ما أشعل غضب بكين، ودفعها لإقرار تعريفات جمركية على 128 منتجا أمريكيا.



