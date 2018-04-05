لعنة الحوت الأزرق.. قصة لعبة «الأوامر المميتة» (تفاعلي)

لعبة تقودك إلى الموت، يبدو الأمر خياليًا بعض الشيء، لكنه بات واقعًا مريرًا، خلّف كثيرًا من الضحايا، الذين أقدموا على الانتحار شنقًا استجابة لأوامر «الحوت الأزرق».. اللعبة، مجرد تطبيق يتم تحميله على أي هاتف ذكي، يحمل شفرات معينة، لا تشعر تجاهها في البداية بأي شيء مريب، لكنها تقود أصحابها إلى الموت، بعدما يمرون بعدد من التحديات الوهمية على يد مجموعة من المشرفين المجهولين، لتنتهي سلسلة التحديات الوهمية بتحدي الانتحار



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