لجنة بريطانية: كوريا الشمالية تستطيع ضرب إنجلترا برؤوس نووية

أفادت لجنة برلمانية بريطانية بأن كوريا الشمالية قادرة على ضرب المملكة المتحدة بسلاح نووي إذا استمر برنامجها للأسلحة في التطوير بنفس المعدل الحالي.



وكشف التقرير الصادر، اليوم الخميس، عن لجنة شئون الدفاع البريطانية أنه من شبه المؤكد أن تتمكن كوريا الشمالية من ضرب بريطانيا برؤوس نووية في غضون 18 شهرًا، مشيرًة إلى أن المملكة المتحدة لديها نظام دفاع صاروخي محدود.



وأضاف التقرير: "بالرغم من جميع التقديرات المسبقة، إلا أنه لا يوجد مؤشر على أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون يريد استهداف المملكة المتحدة بأسلحة نووية".



كما تطرق التقرير إلى أن كوريا الشمالية يمكن إثناؤها عن استخدام الأسلحة النووية، منوهًا بأن "الزعيم الكوري لا يرحم، ولكنه عقلاني".



وقال أعضاء اللجنة فى تقريرهم: "نعتقد أنه من الواضح بالنسبة لكوريا الشمالية أن إطلاق مثل هذه الأسلحة سيؤدى بشكل لا مفر منه إلى عواقب عسكرية مُدمرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى أيضًا".



