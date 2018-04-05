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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:46 م

تأجيل محاكمة متهم بتزوير عقد زواج لـ 5 مايو المقبل

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2118032

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة المتهم محمد رجب محمد محمد " هارب"، لاتهامه بمواقعه أنثى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير رضاها بدائرة قسم بولاق الدكرور، لجلسة 5 مايو المقبل.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبدالصمد، وأمانة سر، محمد السنوسي ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم محمد رجب محمد، تهمة إيقاع أنثى "أميرة عبدالعزيز محمد"، التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، بغير رضاها، بأن زور عقد زواج باستخدام مجهول زعم أنه مأذون شرعي، وهو ما جعله يدخل بالأنثى ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخ مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد زواج رقم 4659635 المنسوب صدورها لنيابة مطروح لشئون الأسرة، بعد أن زور توقيعات المختصين بالجهة ومهره بأختام وعلامات مقلدة لذات الجهة فتمت الجريمة على النحو المذكور.

كما قلد المتهم بواسطة الغير ختم شعار الجمهورية الخاص بنيابة مطروح لشئون الأسرة، بأن اصطنع ختمًا على غرار الختم الخاص بالجهة سالفة الذكر، واستعمله بوضع بصمة بها على المحرر المزور وموضوع التهمة الأولى.

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