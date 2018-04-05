القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:45 ص

رصد 7880 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بالجيزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
dostor.org/2117912

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات مرورية لرصد جميع المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 7880 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 96 مخالفة تجاوز سرعات، و2250 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 35 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز48 دراجة بخارية وسيارة.

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