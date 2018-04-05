ضبط 18 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت كل المراكز والأقسام للشرطية لضبط مروجى المخدرات بشتى أنواعها، وأسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات "هيروين وبانجو وفودو وأقراص مخدرة".
تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 18 تاجر مخدرات "هيروين وبانجو وفودو وأقراص مخدرة" فى حملة مكبرة لتطهير المراكز والأقسام بكل قطاعات المديرية من تجار المخدرات وتجفيف منابع الترويج.
وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.