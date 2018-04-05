ضبط 18 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

بالفيديو.. برامج «حدائق القاهرة» استعدادًا لشم النسيم

شم النسيم من أقدم الأعياد الشعبية عند المصريين، يقصد فيه المواطنون الحدائق العامة، يتناولون الفسيخ، والبيض الملون، والتوته. وأوضحت عدة إحصائيات أن الشعب المصرى هو الأكثر احتفالا بين الامم، حيث يسبق ...