محافظ الإسكندرية: جاهزون لاستقبال ضيوفنا في شم النسيم

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة؛ لاستقبال أعياد شم النسيم.



وأكد المحافظ رفع مستوى كافة الخدمات، ومتابعة أداء جميع المرافق، خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر، وتستقبل أعدادًا هائلة من الزائرين، وذلك بما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان، وكي تكون الإسكندرية في أبهى صورة لها لاستقبال ضيوفها من كافة المحافظات.



وشدد «سلطان» على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق، برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه تلك الخدمات، وسيجري جولات مفاجئة لكافة الأحياء والمرافق دون سابق إنذار، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة.



وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، موجهًا رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف، وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية، والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق، فضلا عن توفير سيارتي قلاب ولودر للتدخل بحملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف النظافة والإشغالات بجوار الكنائس بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء، التواجد المستمر بالشارع والتواصل مع المواطنين، والقيام بحملات دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة؛ لمراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد الغذائية التي تستخدم خلال شم النسيم، ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتاجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.



وشدد المحافظ على مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، خاصة الشواطئ المجانية؛ لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، حيث تمت زيادة أعدادها لـ7 شواطئ، وهي: المندرة المجانى وشاطئ ميامى وشاطئ السرايا وشاطئ جليم والمكس والبيطاش والهانوفيل، ووضع لوحة إعلانات كبيرة عند مدخل الشاطئ بأسعار الدخول والشماسى والكراسي، والالتزام بتركيب كاميرات مراقبة لمراعاة توفير الناحية الأمنية بكافة الشواطئ.



كما أمر بمحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد مستأجري الشواطئ المستغلين، وإعلان ذلك للمواطنين، ومراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكي والغطاسين بالشواطئ، والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالة الغرق، وتجهيز دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وإعداد خطة مرور على كافة الشواطئ يوم شم النسيم، ووجود مندوب من الإدارة بكل شاطئ لمنع الاستغلال وحل كافة المشاكل.