القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:40 ص

طوارئ بجنوب سيناء وتشكيل غرفة عمليات استعدادًا لشم النسيم

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ـ زياد القلشى
dostor.org/2117907

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم الكامل واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المعنية لحل المشكلات، والرد على الشكاوي بصفة دورية فى إطار الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم.

وأصدر فودة تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم والأقباط، مشددًا على ضرورة رفع جميع الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

وأوضح فودة أنه تم التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، برفع حالة الطوارئ وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق، ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للشروط الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

طوارئ بجنوب سيناء وتشكيل غرفة عمليات استعدادًا لشم النسيم
طوارئ بجنوب سيناء وتشكيل غرفة عمليات استعدادًا لشم النسيم
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