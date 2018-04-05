«سيتى سنتر» تدعم مبادرة «اسمعنى»

احتفلت مجموعة ماجد الفطيم، بيوم السمع العالمى، الذى يقام فى مارس من كل عام، عبر فروع سيتى سنتر المعادى والإسكندرية.



وخلال الاحتفالية استضاف المركزان التجاريان حملة لجمع التبرعات للتوعية بأهمية اكتشاف فقدان السمع المبكر لدى الأطفال، ووصل حجم التبرعات إلى 136.115 جنيها مصريا، وسيتم توجيهها لعمليات زرع القوقعة للأطفال المحتاجين.



تم جمع التبرعات بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى وجمعية رسالة، كما تم إجراء فحوصات مجانية لزوار المول بالمعادى والإسكندرية، وأجرى الفحوصات ممثلوا مركز أمبليفون، وهو المركز الطبى الرائد فى تخصص السمع فى مصر.



وغمرت الأضواء الحمراء أبواب وواجهات سيتي سنتر المعادى وسيتي سنتر الإسكندرية للدلالة على أهمية قضية فقدان السمع.



ووفقا لأحدث الدراسات التى أصدرتها مبادرة (اسمعنى)، وهى مبادرة مجتمعية تهدف إلى التوعية بقضية فقدان السمع فى مصر، أن فقدان السمع يصيب ١٦٪ من المصريين، وذلك بواقع ١٨ ألف مولود جديد سنويًا، بإجمالى 4.5 مليون شخص يعانون من فقدان السمع فى مصر.



وتعد عمليات زرع القوقعة شديدة التكلفة، إذ قد تصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه مصري للعملية الواحدة، وتقدم هذه العمليات الجراحية حلولًا جذرية ودائمة لفقدان السمع عند الأطفال، وتساعدهم على الاندماج فى المجتمع وإظهار قدراتهم ومواهبهم، وتجنبهم الآثار السلبية الشديدة التى قد يحملها فقدان السمع الدائم على مستقبلهم.



ودعمت مبادرة (إسمعنى) احتفالية سيتي سنتر المعادى والإسكندرية فى يوم السمع العالمى عبر سفراء المبادرة من المشاهير: يسرا اللوزي وانضموا أيضا للمبادرة أيتن عامر، وكنده علوش، واللاتى قمن بتسجيل مقاطع مصورة وفيديوهات للمساهمة في الحملة.



