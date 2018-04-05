92.5 مليار دولار إيرادات «هواوى» خلال 2017

أعلنت شركة هواوي العالمية، نتائجها المالية للعام 2017، وقد حققت هواوي نموا ثابتا إذ بلغت ٳيراداتها السنوية 603.6 مليار يوان صيني وهو ما يعادل 92.5 مليار دولار أمريكي وفقًا لمعايير الصرف المعتمدة في نهاية العام، أي بزيادة تقدر بـ 15.7% مقارنة مع العام 2016. وقد ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة ٳلى 47.5 مليار يوان صيني وهو ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي، حيث سجلت الأرباح زيادة بنسبة 28.1% مقارنة مع العام الماضي.



وفيما يتعلق بمجموعة أعمال المستهلكين، انطلقت علامتا "هواوي" و"هونر" بوتيرة متسارعة محققتين نموا سريعا في الأسواق، كما نجحت هواوي بشحن 153 مليون هاتف ذكي (بما فيها هواتف هونر) في العام 2017، ووصلت قيمة ٳيراداتها السنوية ٳلى 237.2 مليار يوان صيني وهو ما يعادل 36.4 مليار دولار أمريكي، محققة بذلك زيادة تقدر بـ 31.9% مقارنة بالعام الماضي.