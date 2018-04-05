«تميم» يمد الخدمة العسكرية إلى عام.. ويلجأ لتجنيد الإناث

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يتعلق بالخدمة العسكرية، حيث تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلًا من 3 أشهر، وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريًا.



وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 و35 عامًا، والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عامًا بشكل اختياري.



وحسب القانون، فإنه تمت زيادة العقوبات المفروضة على المكلف بالخدمة العسكرية وتخلف دون عذر، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، ولا تقل الغرامة المالية عن 13.7 ألف دولار، ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.



وتأتي هذه التعديلات عقب إعلان قوة «لخويا» القطرية، تنفيذ تدريب مشترك شامل «شهاب 2018» مع وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، في عدد من مناطق الدولة تشمل «الدوحة، لحسينية، زكريت، رأس لفان»، خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري.



وأهابت قوة «لخويا»، بجميع المواطنين والمقيمين في محيط مناطق التمرين، التعاون مع مسئولي التمرين، والاستجابة للتعليمات الخاصة بذلك، فيما وجهت قوات عسكرية قطرية تعليمات إلى المواطنين في عدد من مناطق الدولة، مُشددة على الالتزام بها والتعاون مع العناصر الأمنية.



وتأتي القرارت الأمنية للنظام القطري، في ظل استمرار الأزمة القطرية طيلة عشرة أشهر، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين»، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة.