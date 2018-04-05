القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
عالم
الخميس 05/أبريل/2018 - 11:37 ص

«تميم» يمد الخدمة العسكرية إلى عام.. ويلجأ لتجنيد الإناث

تميم
تميم
نيفين أشرف
dostor.org/2117901

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يتعلق بالخدمة العسكرية، حيث تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلًا من 3 أشهر، وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريًا.

وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 و35 عامًا، والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عامًا بشكل اختياري.

وحسب القانون، فإنه تمت زيادة العقوبات المفروضة على المكلف بالخدمة العسكرية وتخلف دون عذر، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، ولا تقل الغرامة المالية عن 13.7 ألف دولار، ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.

وتأتي هذه التعديلات عقب إعلان قوة «لخويا» القطرية، تنفيذ تدريب مشترك شامل «شهاب 2018» مع وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، في عدد من مناطق الدولة تشمل «الدوحة، لحسينية، زكريت، رأس لفان»، خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري.

وأهابت قوة «لخويا»، بجميع المواطنين والمقيمين في محيط مناطق التمرين، التعاون مع مسئولي التمرين، والاستجابة للتعليمات الخاصة بذلك، فيما وجهت قوات عسكرية قطرية تعليمات إلى المواطنين في عدد من مناطق الدولة، مُشددة على الالتزام بها والتعاون مع العناصر الأمنية.

وتأتي القرارت الأمنية للنظام القطري، في ظل استمرار الأزمة القطرية طيلة عشرة أشهر، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين»، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ يوم

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ يومين

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ يومين

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ 3 أيام

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ 3 أيام

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

الآن

اليوم.. إعلان قرعة حج الجمعيات

«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

«التمويل الأجنبي» و«أحداث عنف حلوان».. أبرز محاكمات اليوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

ألبومات الصور

بالفيديو.. برامج «حدائق القاهرة» استعدادًا لشم النسيم

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

كشكول

ننشر أسماء ترقيات معيدي جامعة الأزهر لمدرس مساعد

"تعليم القاهرة" تحتفل بختام العروض الرياضية بالمديرية

"الإفتاء" تُحرِّم المشاركة في لعبة "الحوت الأزرق"

انفوجراف: حملات تطعيم طلاب المدارس

"حماية المرأة وآليات التمكين" ندوة بجامعة قناة السويس

الأمصار

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية 5-4-2018

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أبرز عناوين الصحف الباكستانية 5-4-2018

تركيا: مقتل 4 من حزب العمال الكردستاني

منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك