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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:37 ص

«سابك» تفتتح أول مصنع للبولى أسيتال فى الشرق الأوسط

الشركة السعودية للصناعات
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك
وكالات
dostor.org/2117900

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في مجمع الشركة الوطنية للميثانول «ابن سينا»، التابعة لها بمدينة الجبيل، أمس، مصنعا للبولي أسيتال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن متري، إذ يعكس المصنع الجديد استراتيجية «سابك» لعام 2025 م، الرامية إلى توفير حلول جديدة للبوليمرات قادرة على تلبية احتياجات الزبائن، ومساعدتهم في مواجهة التحديات المتمثلة في التغير المستمر لمتطلبات السوق، كما يُبرز المصنع جهود الشركة في دعم تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 م.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في «سابك» المهندس عبدالرحمن الفقيه، أن إنشاء المصنع يعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتنويع الحلول، وسعيها إلى إيجاد قيمة طويلة الأجل لزبائنها في مجموعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات والبناء والتشييد والسلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإضاءة، وبذلك نجسد شعارنا «كيمياء وتواصل».

وتعد مادة «البولي أسيتال» منتجا بلاستيكيا حراريا شبه بلوري، يمكن أن يحل محل المعادن في العديد من التطبيقات؛ نظرا لما يتمتع به من قوة عالية وثبات استثنائي في أبعاده وسهولة تشكيله آليًا، ويمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.

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