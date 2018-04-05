النفط يصعد بدعم تراجع مخزونات أمريكا وانحسار توترات تجارية

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت انخفاضا غير متوقع فى مخزونات الخام فضلا عن انحسار التوترات بشأن نزاع تجارى بين الولايات المتحدة والصين.



وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى في العقود الآجلة تسليم مايو 20 سنتا أو 0.3 % إلى 63.57 دولار للبرميل، بعدما انخفض 14 سنتا فى آخر تسوية.



وزاد خام القياس العالمى مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم يونيو 27 سنتا أو 0.4 % إلى 68.29 دولار للبرميل بعد انخفاضه عشرة سنتات فى آخر تسوية.



كما تلقى النفط دعما من صعود الأسهم العالمية، بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض على حل بخصوص التجارة بعدما دفعت رسوم أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار لرد بكين سريعا بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضى مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 246 ألف برميل.