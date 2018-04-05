السعودية تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الاعتداء الحوثي الإيراني

دعت المملكة العربية السعودية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الرياض طالبت من مجلس الأمن، بمحاسبة ميليشيا الحوثي ورعاياهم الإيرانيين على جرائمهم التي لاحصر لها ضد القانون الدولي، فضلًا عن خرق القانون الدولي، بالإضافة إلي وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.



وأكدت السعودية أنها ستستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، مشددًة على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارت مجلس الأمن.



وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، صرح، في وقت سابق، بأن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله.



وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالًا بمرافقة إحدى سفن التحالف البحرية.

