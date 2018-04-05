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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:32 ص

«الجندى» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

اللواء أبوبكر الجندى
اللواء أبوبكر الجندى
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2117894

بعث اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال وزير التنمية فى البرقية: "يشرفنى أن أتقدم لقداستكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم والأخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والسداد.. ويحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

كما بعث "الجندى" برقيات تهنئة بنفس المناسبة لكل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وهانى عزيز، رئيس جمعية محبى مصر للسلام، والقس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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